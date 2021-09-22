الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يحقق أول فوز الموسم الحالى

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:58 م

حقق فريق يوفنتوس أول انتصار فى الدورى الإيطالي خلال الموسم الحالى، بعد الفوز الصعب على مضيفه فريق سبيزيا بنتيجة 3 - 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "ألبيرتو بييكو"، ضمن الجولة الخامسة من الكالتشيو.

ولم يحقق السيدة العجوز أي انتصار في أول 4 جولات حيث خسر مرتين من نابولي وامبولي وتعادل مع أودينيزي وميلان.

سجل ثلاثية يوفنتوس مويس كين، فى الدقيقة 28، وفيدريكو كييزا فى الدقيقة 66، وماتياس دى ليخت عند الدقيقة 72 بينما أحرز هدفي أصحاب الأرض إيمانويل جياسي فى الدقيقة 33 ويانيس انتيستى فى الدقيقة 49.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 5 فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط فى المركز السادس عشر.