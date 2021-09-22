وزير الأوقاف والكهرباء وشئون المجالس النيابية يصلون عزاء المشير طنطاوي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:49 م

وصل عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة، إلى عزاء المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، بالمسجد الذى يحمل اسمه بالتجمع الخامس.

شارك في العزاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، واللواء حمدى بخيت، وزكريا عزمي، مدير مكتب الرئيس الأسبق حسني مبارك، والنائب مصطفى بكري، وعبدالحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش.

كما شارك في العزاء عدد كبير من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة.

وتوفي أمس الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق؛ وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م، وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وشغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسئولية القيادة العامة للقوات المسلحة.

من بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارًا جمهوريًا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.