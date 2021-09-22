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الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الأسمنت مساء اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الأسمنت
الأسمنت
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سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية مساء تعاملات اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، وبلغ متوسط سعر الطن حوالي 850 جنيها، وسجل سعر الأسمنت المسلح 903 جنيهات للطن.

وعاود أسمنت السويدي صعوده ليصل إلى 918 جنيها للطن، فيما سجل أسمنت حلوان ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 905 جنيهات للطن.

وحافظ أسمنت المصري على استقراره، وبلغ سعر الطن 883 جنيها، وارتفع سعر طن أسمنت السويس إلى 895 جنيها للطن وسجل طن وادي النيل 875 جنيها، و870 جنيها سعر طن أسمنت المسلة، وسجل سعر أسمنت السهم 873 جنيها للطن.

وبلغ سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وأسمنت سيناء 850 جنيها، كما بلغ سعر أسمنت المعلم 860 جنيها للطن. 

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه للطن، حيث سجل سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه و2460 جنيها سعر أسمنت سوبر سيناء الأبيض.

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