أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:16 م

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية ، بعد أن شهدت ارتفاع ملحوظ بقيمة 5 جنيهات صباح اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، ليسجل عيار 21 نحو 780 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 669 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 891 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6208 جنيهات، فيما ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.09%، ووصل سعر الأوقية إلى 1766.05 دولار في الساعة 12:23 ظهرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.