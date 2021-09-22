ads
الأربعاء 22 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

خرج ولم يعد.. أحمد ترك منزله منذ 4 سنوات وأسرته تبحث عنه

احمد عباس المتغيب
احمد عباس المتغيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تغيب شاب في العقد الثاني من العمر عن منزله بمنطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة منذ 4 سنوات، قام بترك منزله بسبب خلافات مع أسرته، حيث ابلغت أسرته الشرطة عن اختفائه ولم يتم التوصل اليه حتى الان.
وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من أسرة الشاب أحمد عباس محمد، 24 سنة، ومقيم شارع الكرار بمنطقة بولاق الدكرور، بتغيبه عن المنزل منذ 4 سنوات.
وكلف مدير الأمن المباحث الجنائية بسرعة التحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها وتكثيف البحث عن الشاب المتغيب.
وقالت شقيق الشاب المتغيب: "بحدوث خلافات بينه وبين شقيقه فقام بتجهيز حقيبة ملابسه وترك المنزل منذ 4 سنوات، ومن حينها لا يعلمون عنه شئ وقاموا بتحرير محضر بقسم شرطة بولاق الدكرور والبحث عنه في المستشفيات والسجون لكن دون جدوي.

تلقي محضر تحرير ملابسات محافظ مدير الأمن عباس آلية شقيقه كشف الجن آمن الشر عقد واقعة كشف ملابسات قسم شرطة بولاق الدكرور