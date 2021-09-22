خرج ولم يعد.. أحمد ترك منزله منذ 4 سنوات وأسرته تبحث عنه

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:32 م

تغيب شاب في العقد الثاني من العمر عن منزله بمنطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة منذ 4 سنوات، قام بترك منزله بسبب خلافات مع أسرته، حيث ابلغت أسرته الشرطة عن اختفائه ولم يتم التوصل اليه حتى الان.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من أسرة الشاب أحمد عباس محمد، 24 سنة، ومقيم شارع الكرار بمنطقة بولاق الدكرور، بتغيبه عن المنزل منذ 4 سنوات.

وكلف مدير الأمن المباحث الجنائية بسرعة التحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها وتكثيف البحث عن الشاب المتغيب.

وقالت شقيق الشاب المتغيب: "بحدوث خلافات بينه وبين شقيقه فقام بتجهيز حقيبة ملابسه وترك المنزل منذ 4 سنوات، ومن حينها لا يعلمون عنه شئ وقاموا بتحرير محضر بقسم شرطة بولاق الدكرور والبحث عنه في المستشفيات والسجون لكن دون جدوي.