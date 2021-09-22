المركز القومي للمرأة يتلقى 3110 شكاوى خلال أغسطس

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 11:11 ص

أصدر مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تقريرا عن الشكاوى الواردة للمكتب خلال شهر أغسطس 2021، حيث أكدت أمل عبد المنعم مديرة المكتب أنه تم استقبال 3110 شكاوى خلال هذا الشهر، وتم تقديم المشورة المناسبة في المجال القانونى والاجتماعي النفسي لعدد كبير من الشكاوى وجار متابعة باقي الشكاوى مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن المكتب قام بتقديم الخدمات للسيدات عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى بالمكتب، وجاء الخط المختصر 15115 في المرتبة الأولى حيث تلقى 1676 اتصال بنسبة 53.89% سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، حيث يتلقى الخط المختصر الشكاوى والاستفسارات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، وجاءت المقابلات الشخصية فى المرتبة الثانية حيث بلغ عددها 881 مقابلة شخصية بنسبة 28.33% سواء بالمقر الرئيسى للمكتب بالقاهرة أو بفروعه فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت مديرة مكتب الشكاوى، أن شكاوى الأحوال الشخصية جاءت فى مقدمة الشكاوى الواردة للمكتب خلال هذا الشهر، حيث بلغت الأحوال الشخصية 35.98% وهى أعلى نسبة مئوية من إجمالى الشكاوى الواردة للمكتب وتتضمن شكاوى الطلاق والخلع والنفقات بأنواعها ودعاوى ضم الصغار وخلافه، ويليها في ذلك خدمات متابعة الشكاوى السابقة واستكمال بعض الإجراءات من قبل المحامين بنسبة 28.65 %، ثم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بنسبة 12.48% .

كما بلغت نسبة الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى القومى للمرأة المركزى بالقاهرة نسبة 22.19% من النسبة الإجمالية للشكاوى الواردة ويليها فى ذلك فرع الاسكندرية بنسبة تصل إلى 4.86% تليها محافظة السويس بنسبة تصل إلى 2.12 %.

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لإعطاء الشاكية المشورة القانونية اللازمة في كل فروع المكتب بالـ27 محافظة، ويواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس آب على الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيس بوك.