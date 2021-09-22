وقوع عطل مفاجئ يؤخر رحلات المترو بالخطين الأول والثاني

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:14 ص

تعرض آلاف المواطنين للحبس داخل مترو الأنفاق بسبب وقوع عطل مفاجئ بالخطين الأول والثاني بمحطة الملك الصالح «المرج الجديدة - حلوان»، وفي المقابل الزهراء ومارجرجس وذلك لوجود عطل فني مفاجئ بأحد القطارات، مما أدي إلى تأخير بعض الرحلات، موضحا أنه جاري العمل على إصلاح العطل، لعودة حركة قطارات الخط الأول لطبيعتها.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة مسير القطارات، مؤكدا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل ساعات التشغيل، للحد من الأعطال، وللحفاظ على حركة مسير القطارات.