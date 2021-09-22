الاهلي يخصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بعد خسارة السوبر

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:55 ص

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم، ومثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي انه تقرر خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب والجهاز الفني، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

وأضاف البيان انه قرر خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلي اتخاذ بعد الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

وتوّج فريق طلائع الجيش بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية.