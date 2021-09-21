بالصور.. «مستقبل وطن» يكرم مدير مكتب «البوابة نيوز» بالأقصر

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:28 م

كَرم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة الأقصر، الزميلة إيمان العماري مدير مكتب البوابة نيوز بالمحافظة، وذلك على هامش الاحتفال بختام النسخة الثالثة من دوري مستقبل وطن، التي نظمتها أمانة الحزب بالأقصر برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس الحزب والأمين العام.

تم تكريم الزميلة، ومنحها شهادة التميز عن عام 2021 تقديرًا لمجهودها في المجتمع الأقصري، وذلك ضمن تكريم عدد من الإعلاميين الداعمين لأنشطة الحزب والشخصيات العامة بالمحافظة.

كان قد أسدل الستار على النسخة الثالثة لدوري مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، بعد إقامة المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، وفاز خلالها فريق منشية النوبة من مدينة الطود بلقب بطل دوري مستقبل وطن بالمحافظة بعد فوزه علي فريق " شباب أرمنت" ممثل مدينة وأرمنت.

وعلى هامش اللقاء، أقيمت احتفالية كبرى بحضور الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر، والنائب وائل زكريا الأمير الأمين العام المساعد، والطيري حسن الأمين المساعد والعمدة فيصل راجح أمين التنظيم والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، والمهندس مصطفي سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، وحفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الحزب وأمناء الأمانات بالمحافظة وقيادات البنك الزراعي.

من جانبه، هنأ "الدكتور محمد العماري" الفريق الفائز لصعوده للتصفيات النهائية بالجمهورية ممثلاً عن المحافظة مطالباً إياهم ببذل الجهد وإظهار المحافظة بصورة مشرفة، متمنيا التوفيق للفريق الذي لم يحالفه النصر في الدورات المقبلة

ولفت إلى أن الدوري يعد مكسباً للجميع لأن الرياضة تجمع ولا تفرق، كما أن الحزب يسخر جهوده لتنمية المجتمع، موجهاً الشكر للحضور والمشاركين في الاحتفالية والداعمين لجميع أنشطة الحزب بالمحافظة ولأمانة الشباب بقيادة الدكتور محمود متولي وأمانة العلاقات العامة بقيادة محمد عمران، ومن أمانة البندر الدكتور يسري العماري ولكل قيادات الأمانات بالحزب بالأقصر.

وتم خلال الحفل، توزيع الجوائز على الفائز بهداف البطولة وأحسن أخلاق وأحسن لاعب بالدوري، بينما حصل الفريق الفائز بالمركز الأول علي مبلغ 20 ألف جنيه والمركز الثاني 10 آلاف جنيه، وتم توزيع جوائز الدوري على اللاعبين والمشاركين كما تم على هامش الحفل الذي تضمن فقرات فنية واستعراضية.

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