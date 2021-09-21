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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر

مباراة الأهلي وطلائع
مباراة الأهلي وطلائع الجيش
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على لقب كأس السوبر المصري ويتطلع الأهلي لإحراز اللقب بعد فقدان بطولة الدوري هذا الموسم بينما يسعى طلائع الجيش لتحقيق مفاجأة واحراز اللقب على حساب بطل أفريقيا. 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي السوبر المصري 

وتنطلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة واستقر موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيل مكون من محمد الشناوي لحراسة المرمى وخط دفاع مكون من علي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وبدر بانون وفي خط الوسط عمرو السولية ومجدي افشة واليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وفي خط الهجوم محمد الشريف.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم والتي ننقل بث مباشر ضد طلائع الجيش لإحراز لقب السوبر المصري قبل بداية موسم الدوري العام وقد تشهد المباراة إتاحة الفرصة لأحد الصفقات الجديدة للكتيبة الحمراء 

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر المصري 

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