بث مباشر.. جنازة عسكرية للمشير طنطاوي من مسجده بالتجمع بحضور الرئيس السيسي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:56 م

تقدم “البوابة نيوز” بثًا مباشرًا، من فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، للجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى، وذلك من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة.

ورحل عن عالمنا صباح اليوم المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.