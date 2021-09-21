محامي شمال القاهرة: المشير طنطاوي من أخلص الرجال وقدم الكثير لإنقاذ الوطن

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:47 م

تقدم عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة بخالص العزاء للشعب المصري وقواتنا المسلحة في فقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوي.

وأكد محي، أن التاريخ سوف يشهد يوما أنه من أخلص الرجال الذين قدموا الكثير من أجل إنقاذ وحماية هذا الوطن.

وأضاف محى، أن المشير طنطاوى قدم نموذجا للقائد الوطني الشجاع ، وله مواقف وطنية كثيرة خلال خدمته العسكرية ، وحافظ على الدولة المصرية وأرواح المصريين بعد ثورة يناير ٢٠١١، مشيرا إلي أنه كان بطل من أبطال حرب أكتوبر والتاريخ لن ينسي مواقفه الخالدة ودوره العظيم فى حماية مصر وترابها.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وشغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة.

من بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.