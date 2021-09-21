قافلة متعددة التخصصات تستهدف إحدى قرى نجع حمادي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:21 م

نظمت جامعة جنوب الوادي في إطار القوافل الشاملة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقرى المراكز الواقعة ضمن محافظات النطاق الجغرافي لها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة واشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة متعددة التخصصات الى قرية هو بمركز نجع حمادي.

وقال الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة إن الفاقلة الطبية قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج مجانًا لعدد 553 حلبة مرضية بالقرية بواقع 70 حالة في تخصص الباطنة و139 رمد و112 عظام و55 أنف وأذن وحنجرة و50 أطفال و95 حالة جلدية وحالتين نفسية وعصبية، بالاضافة الى تقييم عدد 4 حالات من الفئات الخاصة التي تعاني من امراض مثل التأخر في الكلام والتوحد وتشتت الانتباه وفرط الحركة والتأخر العقلي وغيرها. كما قامت القافلة البيطرية بفحص وعلاج عدد 205 من حيوانات القرية مجانًا.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة ان القافلة شهدت تنظيم ورشة عمل فنية موسيقية لأطفال القرية كما قامت حملة مكافحة الادمان بتوزيع الورقيات وعمل جلسات توعية بأضرار المخدرات الجسيمة على الفرد والمجتمع وكيفية العلاج واعادة اندماج المتعافين من الادمان.