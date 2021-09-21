مدير معاهد ثربانتس: مصر تمتلك فنونا رائدة ورائعة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:10 م

أكد مدير معاهد ثربانتس بمصر (المركز الثقافي الإسباني ) لويس خابيير رويث، أن مصر تمتلك فنونا رائدة تشمل المسرح والسينما التي تتحدث عن ثقافتها الثرية وأن " مصر تمتلك مسرحا رائعا ".

وأضاف مدير معاهد ثربانتس بمصر – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط –أن الفنون تلعبا دورا مؤثرا وهاما في المجتمعات، فالمسرح والسينما وسيلة هامة جدا للتعبير عن المشاعر والقضايا.

وقال" نتعاون مع جهات عديدة لتقديم الفنون والثقافة الأسبانية التي ارتبطت بالثقافة المصرية وهاجر أعلامها إلى مصر، وعاشوا بها وأثروا وتأثروا وحدث المزج بين الثقافتين ".

وأضاف مكانة مدينة الإسكندرية التي تعد مركزا فكريا وحضريا رائدا عبر العصور التاريخية المختلفة، فقد جذبت الأندلسيين لكي يعيشوا ويستقروا بها ومنهم " أبي العباس المرسي " والكثير ممن أقاموا بها وذاع صيتهم.

وقال أننا نقدم العديد من الفعاليات الهامة والمميزة التي تشمل الثقافة والآداب والفنون، كما نقيم الندوات واللقاءات التي يتحدث فيها نخبة من المتخصصين والمفكرين،وإن إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات الهامة التي يقيمها ثربانتس خلال الفترة المقبلة.