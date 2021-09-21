ads
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

بتكلفة 3,5 مليون جنيه.. إحلال عدد من الأجهزة بمحطة مياه جرجا

جانب من عمليات التركيب
جانب من عمليات التركيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف بسوهاج انه تم توريد وتركيب عدد 2 طلمبة رفع افقية تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية بمحطة مياه توسعات جرجا السطحية والتى تخدم اكثر من 100 الف نسمة بمدينة جرجا.
واشار رئيس مياه سوهاج إلى انه تم ايضاً توريد وتركيب عدد 2 محرك كهربائى قدرة 150 حصان لتوليد 380 فولت وذلك لرفع كفاءة المحطة وزيادة  الطاقة الانتاجية إلى 150 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 3.5 مليون جنيه.
يأتي ذلك فى إطار خطة الاحلال والتجديد الذى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والتى تستهدف توفير كوب مياه نظيف طبقا للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتوفير كميات المياه المناسبة للمواطنين.

سوهاج إدارة رئيس مدينة جرجا شركة أعمال الطاقة