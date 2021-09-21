بتكلفة 3,5 مليون جنيه.. إحلال عدد من الأجهزة بمحطة مياه جرجا

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:24 م

قال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف بسوهاج انه تم توريد وتركيب عدد 2 طلمبة رفع افقية تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية بمحطة مياه توسعات جرجا السطحية والتى تخدم اكثر من 100 الف نسمة بمدينة جرجا.

واشار رئيس مياه سوهاج إلى انه تم ايضاً توريد وتركيب عدد 2 محرك كهربائى قدرة 150 حصان لتوليد 380 فولت وذلك لرفع كفاءة المحطة وزيادة الطاقة الانتاجية إلى 150 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 3.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار خطة الاحلال والتجديد الذى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والتى تستهدف توفير كوب مياه نظيف طبقا للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتوفير كميات المياه المناسبة للمواطنين.