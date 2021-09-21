وكيل معهد إعداد القادة: حريصون على تأهيل الكوادر من القيادات الشبابية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:23 م

شارك الدكتور حسام الدين مصطفى وكيل معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المبادرة الطلابية تحت شعار "الحكاية مصرية" والتي أقيمت بمركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة ، الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار تفعيلا لبروتوكول التعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة قناة السويس بإنشاء مركز لإعداد القادة داخل الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام، مدير المعهد أن الهدف من إنشاء مراكز إعداد قادة بالجامعات يتمثل فى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المختلفة، والمساهمة في خلق جيل قادر على الاندماج مع الغير.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى وكيل معهد إعداد القادة الذي حضر فعاليات هذه المبادرة نيابة عن الدكتور كريم همام مدير المعهد، إن هذه المبادرة استعرضت نماذج من الهوية المصرية للقادة والعلماء والأدباء ورجال الدين والفنانين والرياضيين الذين أثروا المجتمع المصري بنجاحاتهم وتميزهم في شتى المجالات.

بدوره أوضح الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل خلال مشاركته فى لقاء مفتوح مع الطلاب دور الشباب في الاقتداء بمن سبقوهم من الأنبياء والعلماء والأدباء، الحث على منفعة الوطن كلٌ في مكانه وتخصصه، مؤكدا أن أنبياء الله والصالحين هم المثل الأعلى والقدوة الحسنة ومن بعدهم العلماء فهم ورثة الأنبياء ليحتذي بهم الطلاب، ليكونوا لهم الدافع الحقيقي في النجاح والتفوق لخدمة أفراد مجتمعهم ووطنهم الغالي مصر .

وفي نهاية المشاركة تم إهداء درع جامعة قناة السويس وتسلمه الدكتور حسام الدين مصطفى وكيل معهد إعداد القادة وذلك تأكيدًا على دور معهد إعداد القادة الفاعل في دعمه اللا محدود للأنشطة الطلابية بالجامعة، وكذلك إهداء درع الجامعة إلى الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل لمشاركته المتميزة في تلك المبادرة.