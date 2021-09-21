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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

رئيس أكاديمية البحث العلمي ناعيا المشير طنطاوي: "وهب حياته لخدمة الوطن"

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق
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 نعى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وأعرب رئيس الأكاديمية باسمه واسم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن خالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له وذويه، متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته. 

وأضاف صقر عن المشير محمد حسين طنطاوي: "لقد فقدت مصر رجل من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة".

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