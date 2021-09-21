الرئاسة تنعى المشير حسين طنطاوي: وهب حياته لخدمة وطنه أكثر من نصف قرن

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:54 ص

نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي،القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال بيان الرئاسة: “فقدت مصر رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، بطلًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري”.

وتابع بيان ناعيا المشير طنطاوي: "قائدًا… ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.

وقال البيان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلًا كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن.

