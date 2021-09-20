أدعية تدخل على قلبك الفرح والسعادة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:46 م

يبحث البشر عن السعادة، يسافرون.. ويشترون الأشياء.. وينفقون كل ماهو غالي ونفيس من أجل أن يشعر بالسعادة والراحة النفسية، لم يترك الإسلام أمراً إلا ووضع له روشتة ربانية، تجعله سعيدا طوال الوقت، وتشعره بالسعادة، كلمات إذا قالها المسلم تساعده على الشعور بالفرح، وأدعية يومية تغير يومه كاملاً منها:

اللهُمّ لا تَحرمنِي سِعَة رَحمَتك، وسُبُوغ نعمَتك، وشُمُول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تجازني بقَبيح عَمَلي، ولا تَصرف وَجهَك الكَريمَ عنّي برَحمَتكَ يا أرحَمَ الرَّاحِمِين اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك ، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت ، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت ، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ . اللهم ارح لنا قلوبنا واغفرلنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا يا كريم.

الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع البصير، اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺩﻋﻮﺓ ﻻ‌ﺗﺮﺩ ﻭأﻭﻫﺒﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺯﻗﺎ ﻻ‌ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﻓﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻻ‌ ﻳﺴﺪ ﻭﺍﺣﺸﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﺮﺓ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻلى ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻠهم ﺣﺒﺐ ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻘﻚ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﻮﺽ ﻧﺒﻴﻚ ﺍﺳﻘﻴﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﺟﻨﺘﻚ ﺁﻭﻳﻨﺎ ﻭﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﺍﺣﺘﻮﻳﻨﺎ ﻭﺃﻣﻨﻴﺘﻨﺎ ﺃﻋﻄﻴﻨﺎ ﻭﺑﻔﻀﻠﻚ ﺃﻏﻨﻴﻨﺎ ﻭﻟﻄﺎﻋﺘﻚ ﺍﻫﺪﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﺣﻤﻴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﻛﻞ ﺣﺎﺳﺪ ﺍﻛﻔﻴﻨﺎ.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في الدُّنْـيا وَالآخِـرَة ، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في ديني وَدُنْـيايَ وَأهْـلي وَمالـي ، اللّهُـمَّ اسْتُـرْ عـوْراتي وَآمِـنْ رَوْعاتـي ، اللّهُـمَّ احْفَظْـني مِن بَـينِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفـي وَعَن يَمـيني وَعَن شِمـالي ، وَمِن فَوْقـي ، وَأَعـوذُ بِعَظَمَـتِكَ أَن أُغْـتالَ مِن تَحْتـي.

والإلحاح في الدعاء سنة واقتداءا بالرسول، فذكر النبي –صلى الله عليه وسلم- في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وإذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا"، على كل مسلم الاقتداء بالنبي، والإلحاح في الدعاء...