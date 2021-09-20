ننشر توصيات المنتدى العربي لصحة المرأة.. صور

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:26 م

استكمل المنتدى العربي لصحة المرأة جلساته لليوم الثانى، وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمع المدني والقطاع الطبي، ومشاركة ممثلي بعض الدول العربية عن بعد بخاصية (الأون لاين)، وذلك برئاسة الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وخلال جلسات اليوم الثاني، تم تخصيص جزء من المقابلات عن بعد مع كبار المتخصصين فى مجال صحة المرأة بدول عربية مختلفة واتفق المشاركون فى المنتدى على التعاون واستمرار التواصل فيها بينهم لتنظيم حملات توعية خاصة بصحة المرأة وخاصة أمراض السرطان والعمل على القضاء عليها.

كما أشاد المشاركون، بالمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والمتمثلة فى مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأة، وأجمعوا على ضرورة أن يكون المنتدى مكمل لعمل تلك المبادرة ومساهمًا فى العمل على إنجاحها.

وكرم الدكتور محمد العزب رئيس المنتدى والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة السادة الحضور من مختلف المؤسسات المعنية بتطوير الصحة العامة والقطاع الصحى فى مصر.

يذكر أن المنتدى العربس لصحة المرأة، يهدف إلى إلقاء الضوء على السرطانات التي تهدد صحة المرأة وخاصة سرطان الثدي والجهاز التناسلي مثل سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم، وكذلك رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرأة العربية لتجنب الإصابة بأمراض السرطان الأكثر انتشارا بين المرأة، وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر.

وكان المنتدى انطلق يوم السبت الماضي تحت شعار "المرأة والسرطان.. من الوقاية إلى التعافي" برعاية الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبحضور كلًا من وزيرة التضامن الاجتماعى د. نيفين قباج، ود. أحمد مرسي المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية، ود. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربي، وعدد من الشخصيات العامة.