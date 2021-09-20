رئيس جامعة قناة السويس يشيد بجودة البرامج والمعامل بكلية الطب

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:19 م

أشاد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس بكلية الطب البشرى بالجامعة مشيرا إلى أنها تمتلك جودة في الكوادر البشرية والبرامج الدراسية و مبانى المعامل الموجودة بها ونمتلك كلية طب عريقة يفتخر بها الجميع.

وأشار إلى أنه من دواعى هذا الفخر أنها استطاعت أن تحصل على اعتماد الجودة للمرة الثالثة كأول مؤسسة فى مصر كلها.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التى واصل من خلالها رئيس الجامعه تفقد استعدادات الكليات حيث قام صباح اليوم بزيارة لكلية الطب وذلك من أجل متابعة سير العمل بالكلية والوقوف على اخر استعداداتها للعام الجامعى الجديد و الاستماع الى اهم المعوقات التي تواجها من أجل العمل السريع على حلها و كان فى استقباله الدكتور أسامة عنتر عميد الكلية والدكتورة منى غالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة و خدمة المجتمعوالدكتور نادر النمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و يحيى جلال أمين الكلية

وأوضح الدكتور اسامه عنتر عميد الكلية أن الكلية شهدت افتتاح معمل التشريح الجديد بعد توسعته والذى يعد إضافة قوية للجانب العملى للطلاب الجدد

واضاف أنه قد تم تجديد البنية التحتية لمدرجات الكلية و استكمال أعمال الصيانة والتجهيز للعام الدراسي الجديد

وأشارت الدكتورة منى غالى وكيل الكلية أن سوف تستقبل هذا العام بالفرقة الأولى ما يقرب إلى ٤٠٥ طالب وطالبة و من المتوقع زيادة هذه الأعداد بعد استقبال طلاب الشهادات المعادلة

واوضحت الدكتورة عبير هجرس وكيل شئون تنمية البيئة أن الكلية تسعى جاهدة إلى رفع كفاءة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية

كما أن الكلية تساهم بشكل مميز فى المبادرات الرئاسية الخاصة بحياة كريمة عن طريق المشاركة فى قوافل الاصحاح البيئى التى تجوب محافظات القناة وسيناء لمعالجة الأهالى وتقديم العلاج بالمجان

وأشار الدكتور نادر النمر أن الكلية تمتلك العديد من البرامج الدراسية المميزة الخاصة بقطاع الدراسات العليا سواء البرامج المهنية أو البرامج الأكاديمية التى تقدم خدمة تعليمية وبحثية على أعلى مستوى

ويذكر أنه قد حضر اللقاء الدكتورة أمانى وحيد استاذ طب المجتمع والدكتورة سماح العابدى مدير وحدة التحول الرقمى و تكنولوجيا المعلومات و الدكتور يوسف وهيب استاذ متفرغ طب المجتمع