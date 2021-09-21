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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

اليوم.. مصرللطيران تسير 67 رحلة جوية

مصرللطيران - أرشيفية
مصرللطيران - أرشيفية
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تسير مصرللطيران اليوم الثلاثاء  21 سبتمبر 67 رحلة جوية بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، الخرطوم، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، دبي، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، إربيل، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، فيينا، ميونيخ، عمَان.

كما يتم تسيير ١٣ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٧٥٠٥ ركاب .

من جانبها تتخذ السلطات فى المطارات المصرية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

مصرللطيران رحلة جوية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الإجراءات الإحترازية