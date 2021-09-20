وزارة الثقافة تؤكد تقديرها لصلاح عبد الصبور: نحاول إفادة الأجيال القادمة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:55 م

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الوزارة تقدر الدكتور صلاح عبد الصبور بشكل كبير، لافتا إلى أن تقديره ونشر كل مؤلفاته يأتي في إطار تعليم الأجيال القادمة.

ورحبت الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالحضور في “مؤتمر صلاح عبد الصبور فارس الكلمة”، والمنعقد الآن، بالمجلس الأعلى للثقافة حيث قالت، “السادة الحضور اليوم نحتفي بفارس الكلمة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، والذي فتح بابا جديدا في مسيرة الشعر العربي”.

وتابعت عبد الدايم: "أربعون عاما مضت على رحيل عبد الصبور الذي أطلق إبداعاته شعرا ونثرا ومسرحا التي شكلت وجدان العديد من الشعراء والأدباء، رحل صلاح بجسده فقط، وإنما ظل خالدا بيننا بكتاباته وأعماله الإبداعية، فقد كان صاحب فلسفة خاصة في الكتابة ومنهج فريد".

ولفتت عبد الدايم إلى أن المؤتمر يأتي انطلاقا من المنهج التي تنتهجه القيادة السياسية وحرصها على تكريم مبدعيها التي حلقت في سماء الإبداع والرقي.