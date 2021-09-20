وزير التعليم العالي: حريصون على مصلحة الطلاب وتطوير مستواهم

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:49 م

قال وزير التعليم العالي، دكتور خالد عبدالغفار إن الوزارة حريصة كل الحرص على تطوير مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال حفل مسابقة افضل جامعة مصرية، حيث استعرض “عبدالغفار”، تقريرًا قدمه د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول الانتهاء من تحكيم مسابقات الجامعات التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بين الجامعات المصرية، والتى شملت عدة مجالات.

واهتمت المسابقة الأولى بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسي المنتهى، واهتمت المسابقة الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واهتمت المسابقة الثالثة بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي.