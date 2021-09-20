أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:43 ص

تراجعت أسعار الذهب،خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى ، اليوم الأثنين 20 سبتمبر 2021، ليفقد جنيها من قيمته و ليسجل عيار 21 نحو 771 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 660 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 882جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6168 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1754 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.