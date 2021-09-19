قبل مباشرة مهام عمله.. ننشر السيرة الذاتية لرئيس محكمة استئناف القاهرة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:42 م

يبدأ المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد مباشرة مهام عمله غدا رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة , عضوا بمجلس القضاء الأعلى , للعام القضائي 2021/2022.

ولد المستشار عصام الدين فريد بالقاهرة وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدا , ثم بدأ حياته العملية بالالتحاق بالنيابة العامة وكيلا للنائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرا لنيابة المعادي ثم رئيسا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية , ثم رئيسا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية , ثم مستشارا بمحكمة جنايات القاهرة , والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي منذ عام 1990 حتى عام 2000 , ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام , ليعود مرة أخرى رئيسا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة .

أعير المستشار عصام الدين فريد للعمل رئيسا للمحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين , ثم عاد رئيسا لدائرة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة .

وطبقا للأقدمية المطلقة في اختيار رؤساء محاكم الاستئناف حسب قانون السلطة القضائية , بدأ المستشار عصام الدين فريد عمله رئيسا لمحكمة استئناف قنا ثم رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط ثم رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية ثم رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة .