ads
الأحد 19 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل قيام طفل بذبح شقيقه الأصغر في الهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"يابني السلاح يطول".. آخر الكلمات التي حذرت بها الأم طفلها، قبل أن يرتكب مذبحة بسبب المزاح بالسكينة مع شقيقه، ولكن لم تمر إلا دقائق معدودة وحدثت الفاجعة الكبرى، أثناء لهو طفلها بالسكينة مع شقيقه، وهى تجلس بجانبه، وفلتت السكينة من يده، وتصيب طفلها الآخر، البالغ من العمر ١٤ عامًا، بجرح ذبحي في الرقبة، وتصيبها هى الأخرى بجرح في الرقبة حتى يسقطا هما الاثنان غارقين في دمائهما، يفقد الابن حياته في الحال، والأم تمكث في المستشفى بين الحياة والموت.

الهرم مقتل طفل السلاح البوابة نيوز الأجهزة الأمنية