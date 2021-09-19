تفاصيل قيام طفل بذبح شقيقه الأصغر في الهرم

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:29 م

"يابني السلاح يطول".. آخر الكلمات التي حذرت بها الأم طفلها، قبل أن يرتكب مذبحة بسبب المزاح بالسكينة مع شقيقه، ولكن لم تمر إلا دقائق معدودة وحدثت الفاجعة الكبرى، أثناء لهو طفلها بالسكينة مع شقيقه، وهى تجلس بجانبه، وفلتت السكينة من يده، وتصيب طفلها الآخر، البالغ من العمر ١٤ عامًا، بجرح ذبحي في الرقبة، وتصيبها هى الأخرى بجرح في الرقبة حتى يسقطا هما الاثنان غارقين في دمائهما، يفقد الابن حياته في الحال، والأم تمكث في المستشفى بين الحياة والموت.