المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التزوير في المطرية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:01 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “س.م” ، أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء كافة المعاملات فيما يخص مرور القاهرة، وذلك عن طريق تزوير مستندات رخص قيادة وذلك بمقابل مادى.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من سائق، مفاده قيام المتهم بأخذ مبلغ مالي مقابل إنهاء رخصة القيادة.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة الواقعة وألقت قوات الأمن القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

