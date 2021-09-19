وزير الرياضة يلتقي ممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 04:45 م

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، اليوم الأحد، الدكتور رودنى سويجلر مدير المكتب الإقليمي وممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" في أفريقيا، وذلك لبحث تعزيز سُبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات الطيبة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، والمكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا، مشيراً إلى دعم الحكومة للمنظمة في سبيل نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات والتوعية بمخاطرها سواء على الرياضيين أو غيرهم.

وأشار "صبحي" الي تطلعه خلال الفترة المقبلة لزيادة هذا التعاون من خلال استضافة المؤتمر الدولي للمنظمة بالقاهرة مايو 2022، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية، وتطرق اللقاء الي التنسيق حول الدعوة المقدمة لحضور مؤتمر اليونيسكو، وكذا التنسيق لزيارة السيد /رودنى سويجلر للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" خلال فترة تواجده بمصر، ومتابعة تطبيق الأكواد الخاصة بالمنشطات.

من جانبه أعرب " سويجلار " عن تقديره وشكره لوزير الشباب والرياضة على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات، فضلا عن دعم الحكومة المصرية للمنظمات الأفريقية لمكافحة المنشطات " الرادو"، وللوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" في سبيل تحقيق الهدف وهو رياضة بلا منشطات.

حضر اللقاء الدكتور رزق عبد الفتاح مستشار الوزير للشئون الطبية، والدكتور سامح الراعي مدير المكتب الأفريقي للمنشطات بمصر.