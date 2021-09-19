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الأحد 19 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

منتخب سيدات السلة يفتتح مشواره الإفريقي بالفوز على غينيا

البوابة نيوز
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فاز المنتخب المصري لكرة السلة سيدات، في أول مواجهاته ببطولة الأفروباسكت المقامة في الكاميرون في الفترة من 18 لـ 26 سبتمبر.

وتمكن المنتخب المصري بقيادة إيهاب الألفي من الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 102 – 58.
وتسيد منتخب مصر المباراة منذ البداية، حيث انتهى الربع الأول لصالح الفراعنة بنتيجة 20-18، ثم انتهى الربع الثاني والشوط الأول من اللقاء بنتيجة 45-37.

أما الربع الثالث، فقد واصل المنتخب المصري في زيادة الفارق والفوز بنتيجة 78-46 قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة 102-58.

ويواجه المنتخب المصري في الثالثة عصر غدًا الإثنين منتخب السنغال في ثاني مواجهات دور المجموعات بالبطولة.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال حقق أمس فوزًا على منتخب غينيا بنتيجة 100-31.
وتتكون البعثة من: إيهاب الألفي مدير فني، عمرو عاصم مدرب عام، محمد شوقي مساعد مدرب، أسماء العقباوي طبيب، آلاء خالد إداري، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، علياء محمود مدرب معايشة".

كما تضم البعثة كلا من سارة جمال، وآية خالد، حكمان مرافقان للبعثة من أجل المشاركة في فعاليات المسابقة.

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سيدات كرة السلة الأفروباسكت الكاميرون