بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لدار الإفتاء بمطروح

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 02:12 م

وقع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء بمطروح، بحضور الدكتور دينا عثمان نائب المحافظ، وحاتم السبع السكرتير المساعد، وعلماء دار الإفتاء المصرية ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات في الديوان العام بمدينة مرسى مطروح.

فى بداية كلمته رحب محافظ مطروح بفضيلة مفتى الديار المصرية على أرض المحافظة، موجها له الشكر لاختيار مطروح لافتتاح فرع جديد للدار؛ تأكيداً على استمرار الاهتمام الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانة ومستقبل محافظتنا الواعد.

وأوضح المحافظ، أن فرع دار الإفتاء الجديد في مطروح يقع على مساحة 135 مترا مربعا، ومكون من طابقين، بتكلفة 2.2 مليون جنيه، ويضم 6 مكاتب لأمناء الفتوى، بجوار مكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

ومن جانبه وجه مفتى الديار، الشكر لمحافظة مطروح على تعاونها ودعمها لإقامة فرع لدار الافتاء مع ما تحمله محافظة مطروح من مستقبل واعد مع اهتمام القيادة السياسية بتجديد الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أن دار الافتاء تقوم بمجموعة من الإجراءات والفعاليات للتواصل مع الشباب من أجل نشر الأفكار الصحيحة، وتجديد الخطاب الدينى الوسطى المستنير ونبذ أفكار العنف والتطرف عن الدين والحرص على الوصول إلى صحيح الدين إلى جميع الناس من خلال أكثر من 20 صفحة ومنصة إلكترونية لدار الإفتاء المصرية باللغات المختلفة.

وأكد محافظ مطروح أن افتتاح فرع لدار الإفتاء المصرية بمطروح؛ هو تأكيد لحاجتنا إلى الخطاب الدينى الوسط مع مرجعية دينية تقوم على أساس علمي وفقهي وديني دون تعصب وذلك من خلال مؤسساتنا الدينية المعنية وعلى رأسها مؤسسة دار الإفتاء المصرية؛ كأهم مؤسساتنا الدينية العريقة، وطرح الحلول الفقهية والشرعية بكل ما تحمله من تراث دينى وعلمى مستنير تهدف إلى الحفاظ على قوام وكيان المجتمع وتماسكه وترابطه، خاصة مع انتشار عدد من الوسائل المؤثرة على حركة المجتمع وثقافته ووعيه كوسائل الاتصال الحديثة والحاجة إلى نبذ كل أشكال العنف أو التعصب الدينى.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالى مطروح على افتتاح فرع دار الإفتاء المصرية؛ بما يعمل على تيسير الوصول للفتوى الصحيحة مع تخفيف معاناة السفر تيسيرا عليهم.