المصرف المتحد يطلق فاعليات الحملة القومية لتطعيم فريق عمله ضد فيروس كورونا

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 12:16 م

أعلن المصرف المتحد، اليوم الأحد، إطلاق فاعليات الحملة القومية لتطعيم الكوادر المصرفية من فريق عمله بـ67 فرع والمراكز الرئيسية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري ووزارة الصحة والسكان واشرإفها الكامل.

تعقيبا على اطلاق فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزي المصري لعب دور أساسى فى مواجهة جائحة كورونا منذ اندلاعها، من خلال ابتكار مجموعة متنوعة من الآليات المصرفية والاقتصادية والاجتماعية للتصدي لآثار الجائحة السلبية والتخفيف منها علي كاهل المواطن.

وأشار القاضي، إلى اهتمام القيادة السياسية والبنك المركزي المصري، بتطعيم الكوادر المصرفية في اطار الحرص الكامل علي تقليل نسب الاصابة والحفاظ علي الصحة وبالتالي عودة الحياة الي طبيعتها. كذلك المضي قدما في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين والعملاء والمواطنين علي حد سواء، فضلا عن دعم المنظومة الصحية بهدف تقويتها باعتبارها أحد أعمدة التنمية المستدامة، بالاضافة الي مساندة المنظومة الاجتماعية ومد مظلة التكافل والحماية من خلال توجيه الدعم لصندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الاثار الاجتماعية للجائحة.

وأوضح اشرف القاضي، أن استراتيجية المصرف المتحد بنيت علي أساس الاهتمام بالعناصر البشري للاستثمار في تنمية الاصول البشرية وتمكينها صحيا وتاهيلها مهنيا للعمل المصرفي وآلياته وفقا لمعايير الجودة المصرفية العالمية، ومن هنا كانت استجابة المصرف المتحد سريعة للحملة القومية لتطعيم الكوادر المصرفية من فريق عمله ضد فيروس كورونا، فضلا عن استمرار حملات التوعية الداخلية حول كيفية الحفاظ على الصحة العامة والالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية.