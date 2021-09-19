يوفنتوس يصارع ميلان في "كلاسيكو" الدوري الإيطالي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:00 ص

يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على يوفنتوس في "كلاسيكو" الدوري الإيطالي عند التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأحد على ملعب "أليانز ستوديم" ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 9 نقاط بينما لمد يحصد يوفنتوس إلا نقطة واحدة بعد الخسارة في جولتين والتعادل في واحدة.

ويسعى السيدة العجوز لانتفاضة واستعادة التوازن بعد البداية الكارثية في رحلة استعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي .

في المقابل يخطط ميلان لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والخروج من الاحزان الأوروبية بعد الهزيمة من ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وكشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، غياب مهاجمى الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي جيرو عن مواجهة يوفنتوس اليوم الأحد في قمة الدوري الإيطالي.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة : إبراهيموفيتش وأليفيه جيرو لن يتواجدا في مباراة يوفنتوس بسبب الإصابة.

وأضاف إن "إبرا" يريد أن يكون سوبرمان ولكن لن يتواجد ضد اليوفي في الوقت الذي يعاني فيها جيرو من آلام أسفل الظهر بعد مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وشدد مدرب ميلان على أن هناك تفاهما بين لياو وثيو خلال المباريات الأخيرة ولا أعتقد أن هناك خللًا، مؤكدا أن مباراة يوفنتوس مهمة للفريقين في ظل تطلعات كل فريق للفوز ونخوض كل مباراة بنفس العزيمة.