في غياب النني.. أرسنال يواصل صحوته على حساب بيرنلي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:07 م

حقق فريق أرسنال انتصارا مهما على مضيفه بيرنلي بهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف الجانرز الوحيد اللاعب النرويجي مارتن اوديجارد من ضربة حرة مباشرة نفذها ببراعية في الدقيقة 30.

ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي لفريق أرسنال بعد الفوز في الجولة الماضية على نوريتش سيتي وكان الفريق افتتح الموسم بثلاثة هزائم امام برنتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وغاب النجم المصري محمد النني عن اللقاء للإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية وابتعد بسببها عن الفريق كما غاب عن معسكر منتخب مصر الماضي.

بهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط بينما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.