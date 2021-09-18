دعاء الخوف.. دواء رباني لإزالة القلق

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:17 م

الخوف شيء فطري لدى الإنسان، يسعى دائما الفرد للهروب من القلق والخوف، ويسلك كل الطرق للنجاة من مخاوفهم مهما تنوعت، ولكن الحل الأمثل في الوصول للاطمئنان والهروب من الخوف هو التضرع إلى الله، وذكر أدعية الخوف التي ينجوا بها البشر من الهموم التي تثقل صدروهم.

ومن أهم الأدعية التي يجب على الإنسان تذكرها كلما شعر بالخوف:" اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ أن تزيل قلقي وخوفي من حدوث هذا الأمر."

وإذا زاد خوف الإنسان من حدوث أمر في عمله أو أهله، أو شعر بالقلق الشديد تجاه أمر ما يقول: "اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، و اقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك".

وإذا تعرض الإنسان لنوع من الخوف الشديد يردد:" اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا".

كما أن المواصلة على الأذكار في موعدها، والبعد عن فعل الذنوب، والحفاظ على الصلاة في أوقاتها، يمنع ذلك الإنسان من الشعور بالخوف، ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي، عجبت من يخاف ولا يذكر قول:" حسبنا الله ونعم الوكيل"، الأدوية الربانية في إزالة كل مخاوف الإنسان يغفل عنها المسلم، رغم أنها كلمات بسيطة تغير حياته من الخوف للراحة.