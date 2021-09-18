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السبت 18 سبتمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

البوابة نيوز
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج مساء اليوم السبت ويحتل ليفربول صدارة الترتيب مع مانشستر يونايتد وتشيلسي برصيد ١٠ نقاط.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويشارك محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة اليوم ضد كريستال بالاس بمعنويات مرتفعة بعد وصوله للهدف رقم ١٠٠ مع ليفربول وينقل البث المباشر للمباراة في الساعة الرابعة.

ويعتمد ليفربول على اليسون بيكر وخط دفاع مكون من فيرجيل فان دايك وجو ماتيب وهندرسون وروبيرسون ويركز يورجن كلوب في مباراة اليوم ضد كريستال بالاس على إعادة الانسجام للخط الهجومي بين محمد صلاح وجوتا وساديو ماني.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 

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