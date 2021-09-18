محافظ البحيرة لـ"البوابة": 78 مليار جنيه استثمارات خلال 7 سنوات

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:46 م

تحتفل محافظة البحير غداً الأحد الموافق التاسع عشر من سبتمبر، بالعيد القومي للمحافظة وانتصار أهالي رشيد بقيادة علي بك السلانكي، في هذا اليوم، على حملة حملة فريزر الإنجليزية عام 1807، حيث لقن أهالي رشيد حملة فريزر هزيمة قاسية عقب دخولهم المدينة كانت شبة فارغة تمامًا من قاطينها وانطلق نداء الأذان بأمر السلانكي من فوق مئذنة مسجد سيدي زغلول مرددًا: الله أكبر، حي على الجهاد فانهالت النيران من الأهالي وأفراد حامية رشيد من النوافذ، فحقق أهالي رشيد إنتصارًا كبيرًا على حملة فريزر الإنجليزية.

تبدأ مراسم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، في تمام الساعة العاشرة صباحا بإيقاد الشعلة وطابور العرض وعدداً من الفقرات الفنية بمدينة رشيد، يعقبها تفقد وافتتاح عدد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية بمدينتي رشيد وإدكو بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت خلال الـ 7 سنوات الماضية طفرة تنموية في كافة القطاعات على مستوى مدن وقرى المحافظة، قائلًا: "إنه تم تنفيذ 4421 مشروعًا على أرض المحافظة في جميع المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية 78.7 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 3729 مشروعًأ بتكلفة إجمالية 41.5 مليار جنيه و692 مشروعًا جاري العمل بها بتكلفة إجمالية 37.2 مليار جنيه".

وأشار المحافظ، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن البحيرة كان لها نصيب وافر من المبادرة الرئاسية لخدمة أكثر من 50 % من أبنائها حيث يتم تطوير وتنمية عدد ٦ مراكز بالكامل (دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسى، أبو المطامير، وادى النطرون)، بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع وتشمل تنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه.