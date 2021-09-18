ضبط 125 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة أحد العناصر الإجرامية فى الشرقية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:30 ص

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، تخصص فى الإتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية ، وبحوزته (50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (450,000) أربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً،

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

