تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، تخصص فى الإتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية ، وبحوزته (50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (450,000) أربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً،
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط 125 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة أحد العناصر الإجرامية فى الشرقية
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، تخصص فى الإتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، تخصص فى الإتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.