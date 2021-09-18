أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 18 سبتمبر 2021

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:13 ص

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه ، لدى البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 .

وسجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصري ، بداية تداولات اليوم 15.65 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع، و فى البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر بلغ سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"نحو 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع .