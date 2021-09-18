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السبت 18 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 18 سبتمبر 2021

دولار
دولار
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استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه ، لدى البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 18 سبتمبر  2021 .

 وسجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصري ، بداية  تداولات اليوم  15.65 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع، و فى البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع. 

كما بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.

 وفى بنك مصر بلغ سعر الدولار  15.63 جنيه للشراء ، و 15.73 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"نحو 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع . 

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