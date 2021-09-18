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السبت 18 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات فى البنوك اليوم السبت 18 سبتمبر 2021

عملات
عملات
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 استقرت أسعار العملات العربية و الأجنبية لدى البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 ، عند نفس مستوي أسعار أول أمس الخميس نتيجة لعطلة البنوك الاسبوعية اليوم .  
واستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، عند نحو 15.66  جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع .

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.65 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع .

دولار البنك المركزي السبت الجنيه المصري الدولار الأمريكي الجنيه الإسترليني