استقرار أسعار العملات فى البنوك اليوم السبت 18 سبتمبر 2021

السبت 18/سبتمبر/2021 - 08:40 ص

استقرت أسعار العملات العربية و الأجنبية لدى البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية بداية تعاملات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 ، عند نفس مستوي أسعار أول أمس الخميس نتيجة لعطلة البنوك الاسبوعية اليوم .

واستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع .

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.65 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع .