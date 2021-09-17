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الجمعة 17 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء 3 أطفال بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية  من جهودها لكشف غموض اختفاء 3 أطفال من أبناء قرية عياش بمركز المحلة في ظروف غامضة وتواصل الجهود الأمنية لتحديد موقع اختفاء الأطفال وإعادتهم سالمين لأفراد أسرتهم .
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد سامح مصطفي مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية عياش تفيد باختفاء 3 أطفال تتراوح أعمارهم  ما بين "7_12" سنة حال خروجها برفقة بعض مساء أمس الخميس بقصد التنزه والخروج وعدم عودتهم لمنازلهم .
كما أوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة بالانتقال إلي منازل أسر الأطفال للوقوف على غموض غيابهم واختفائهم عن أحضان أسرهم.
وأفادت التحريات الأولية  أن الأطفال الثلاثة خرجوا معا عقب صلاة العشاء أمس بقصد النزهة بأسواق تجارية بالمحلة وعدم عودتهم مرة أخرى.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لظروف وملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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