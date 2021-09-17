غدا .. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 01:04 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية – الشيراتون – الملتقي العربي – الحي العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولي الشعراوي – السويسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – عمارات رامو)، اعتباراً من الساعة الـ10 صباح غد السبت، حتى الـ6 مساء نفس اليوم.

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة لخط المياه قطر 1200 الخارج من محطة مياه مسطرد.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.