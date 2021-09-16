أسعار الحديد مساء اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:53 م

واصلت أسعار الحديد، استقرارها في السوق المحلي خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 ، وسط ثبات سعر خامات الحديد عالميًا في بورصة المعادن في الوقت الحالي وفقا للشركات، وتوقعات بإمكانية نزول الأسعار.

وتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

ولم يتغير سعر مصنع حديد عز ليسجل سعر حديد التسليح عز منذ الشهر الماضي ليبلغ نحو 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهو الأعلى سعرا في مصر. واستقر سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ولم يسجل أي تغير بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 14450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة. وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيه للطن أرض مصنع، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيه،ولم يتغير سعر حديد المراكبي أي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.