سعر الدولار مساء اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:10 م

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16 سبتمبر أخر تعاملات الأسبوع الجاري مقابل الجنيه المصري، لدى البنوك العاملة الحكومية والخاصة في سوق الصرف المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصري، بداية تداولات اليوم 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع،وفى بنك مصر بلغ سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.