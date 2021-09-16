رحيل كاهن كنيسة العذراء بحي الشرق في بورسعيد

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:48 م

رحل اليوم الخميس، القمص أرسانيوس شكري كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل الكاتدرال بحي الشرقي في بورسعيد، التابعة لإيبارشية بورسعيد، عن عمر تجاوز ٧١ عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لحوالي ٣٥ عامًا.



ولد الراحل يوم ٢٥ مايو ١٩٥٠، وسيم كاهنًا في ١٦ نوفمبر ١٩٨٦، ونال رتبة القمصية في ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٠، وتولى خلال خدمته مسؤوليات منها إعداد الخدام واجتماع الخدام والتدريس في كلية البابا كيرلس عمود الدين الإكليريكية ببورسعيد، بالإضافة إلى خدمات رعوية أخرى.

وستقام صلوات تجنيزه بكنيسته، في الخامسة من مساء اليوم .

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص أرسانيوس شكري، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.