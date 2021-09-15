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الخميس 16 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

مدير عام منشآت مراكز الشباب يحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية ناصر العسكرية

لجنة مناقشة الرسالة
لجنة مناقشة الرسالة
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حصل الباحث ضياء دويدار، مدير عام منشآت مراكز الشباب، على درجة دكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أقدم معاقل العلوم العسكرية والاستراتيجية في الشرق الأوسط، وموضوعها (الاستراتيجية المقترحة لتنمية الولاء والانتماء لدى الشباب ودورها في تحقيق الأمن القومي المصري) بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرفْ ، مع التوصية بتضمين الاستراتيجية ضمن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ، من منطلق كون شباب مصر يمثلون الكتلة الحرجة التي تحمل أهم فرص نماء الوطن وصناعة مستقبله.
يُشار إلى أن البحث كان تحت إشراف كل من اللواء دكتور محمد الغباري المستشار بالأكاديمية، ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والأستاذة الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع والأمن الفكري بجامعة عين شمس، ومناقشة كل من الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور معتز حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف.
وحصل الباحث سابقا على عدة مؤهلات علمية أهمها درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة الرياضية (تقدير امتياز) من جامعة حلوان، عام ٢٠١٢، وزمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية العليا (تقدير عام امتياز أول الدفعة مدنيين) عام ٢٠١٦ْ.

اكاديمية ناصر العسكرية - 1070 وحدة سكنية وفيلا ضياء دويدار