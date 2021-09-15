المعهد القومي للحوكمة يبرز تجربة "صفط تراب" الميدانية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:00 م

قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط باستضافة أهم التجارب الميدانية الناجحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي تجربة "صفط تراب" بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، حيث قام صاحب هذا الإنجاز محمد الدوي منسق مبادرة دعم صفط تراب، وفريق عمله الدؤوب بعرض هذه التجربة خلال فاعليات مبادرة "كن سفيرًا" أمام سفراء التنمية المستدامة بدار المدرعات في القاهرة .

وحضر اللقاء قيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وقيادات وزارة البيئة وديوان محافظة الغربية، والدكتور حسين أباظة مستشار وزير التخطيط وكبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة.

محمد الدوي

وأوضح خلالها محمد الدوي، كيف إستطاع وفريق عمله بصناعة هذا الإنجاز للقضاء على المخلفات، والقضاء على الأوبئة والأمراض، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أهمها مجتمع نظيف صحي خالي من المخلفات والأوبئة والأمراض.

الدكتورحسين أباظة

وقال الدكتورحسين أباظة مستشار وزير التخطيط وكبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، إن صفط تراب لم يكن أحد يسمع عنها وعند وصولنا لها ومعرفة المصريين بالخارج بهذه المبادرة وهؤلاء الشباب ويروا العمل على الأرض فيتم مساعدة هؤلاء الشباب.

المهندسة سماح صالح

بينما أشارت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة إلى أن المشاكل البيئية ليست كبيرة في القرية ومالفت نظرنا أننا في الوزارة نؤمن أن العمل البيئي جماعي فمع وجود مجموعة من الشباب تحاول دائما التعاون مع الجميع كان هدفهم واضح هو التنمية المستدامة بالقرية قررنا العمل معهم.

المهندس عبدالوهاب الحضري

بينما أثنى المهندس عبدالوهاب الحضري منسق مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية على محمد الدوي وشباب مبادرة دعم صفط تراب، موضحًا أنهم كانوا يرفعون مخلفات ويزرعون أشجار، وهم تحملوا الكثير من المتاعب، وكانت التجربة لها نتائج عظيمة منها رفع 3000 طن مخلفات، وعمل قوافل طبية وبيطرية وزراعية واجتماعية، وكان من الداعمين لهم المهندسة سماح صالح وماجد أمين منسق مجموعة نيو ايجيبت وسنظل نطور في صفط تراب بمساعدة أهلها.

جدير بالذكر، بعض المداخلات الإيجابية التي أثنت على مجهود منسق قرية صفط تراب محمد الدوي منسق مبادرة دعم صفط تراب، وفريق عمله، والتي كانت أهم عوامل نجاح هذه التجربة الرائدة،ومن بين هذه المداخلات: مداخلة الدكتور أحمدفتحي صقر مدير مناوب مستشفى التضامن والمبرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد،والدكتور عبدالوهاب الحضري بالمكتب الفني لمحافظة الغربية ومنسق مبادرة حياةكريمة بالمحافظة وغيرهم من المداخلات الإيجابية.

تجربة صفط تراب (1)

تجربة صفط تراب (2)