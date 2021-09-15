بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:44 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ويواجه ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فريق ميلان الإيطالي ضمن منافسات المجموعة الثانية في الشامبيونزليج والتي تضم إلى جانب الفريقين أتليتكو مدريد الأسباني وبورتو البرتغالي.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ميلان في دوري الأبطال

وتبدأ مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة الشامبيونزليج بين ليفربول وميلان الإيطالي في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويقود هجوم الريدز اليوم محمد صلاح بمعنويات مرتفعة بعد وصوله للهدف رقم 100 بالدوري الإنجليزي ويعتمد يورجن كلوب المدير الفني في المباراة التي ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر على تشكيلته المثالية المكونه من حارس المرمى أليسون بيكر وفي قلب الدفاع فيرجيل فان دايك وجو ماتيب وعلى اليمين أليكسندر أرنولد وفي اليسار هندرسون وخط وسط يعتمد على إنطلاقات دييجو جوتا وهجوم الفريق الناري بقيادة الثانئي الإفريقي محمد صلاح على اليمين وساديو ماني على اليسار في مواجهة ميلان الذي يمتلك الأسطورة إبراهيموفيتش.

وتضم المجموعة الثانية في بطولة دوري الأبطال بخلاف طرفي مباراة اليوم بين ليفربول وميلان الإيطالي فريق أتليتكو مدريد حامل لقب الدوري الأسباني وبورتو بطل البرتغال.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا