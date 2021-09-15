البنك العربي الأفريقي و"سكاي للاستثمارات" يوقعان عقد تمويل بقيمة 1.3 مليار جنيه

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:16 م

وقع البنك العربي الأفريقي الدولي عقد تمويل متوسط الأجل مع شركة سكاى للاستثمارات وإدارة الأصول العقارية لتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع بارك ستريت بالشيخ زايد بقيمة 1.3 مليار جنيه مصري.

وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولى وضامن التغطية وبنك الحساب، بينما قامت شركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى التابعة لمجموعة العربى الأفريقى الدولى بدور وكيل الضمان.

وقد تم التوقيع على عقد القرض في يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من سبتمبر الجاري بحضور كل من شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والمهندس أيمن فتحى حسين رئيس مجلس إدارة شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات، وقد قام مكتب درينى وشركائه بدور المستشار القانوني بينما قام مكتب AGAC بدور المستشار الهندسي المستقل وشركة كابكس إيجبت بدور المستشار المالي للعميل.

شريف علوي: ندعم الاستثمار في الأنشطة التجارية لدوره المحوري في تنشيط الاقتصاد المصري

وفى ذلك الشأن قال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي الدولي: "ندعم ونساند الاستثمار في الأنشطة التجارية لإيماننا بدوره المحوري في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير مختلف الخدمات الإدارية والتجارية لمختلف شرائح المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل، وسعداء بالتعاون مع شركة سكاى ونتطلع لمزيد من الشراكات المثمرة حيث أنها ستقدم المزيد من الدعم لخطط الدولة في مجال إنعاش الاقتصاد المصري وتقليص البطالة".

كما صرح المهندس أيمن فتحى حسين رئيس مجلس إدارة شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات: "بأنه يشرفنا نحن شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات أن نعلن بدء التعامل مع البنك العربي الأفريقي الدولي لدمج جميع الاتفاقيات المالية السابقة لمجموعة شركة سكاى والتي تصل قدرها نحو مليار جنيه بالاضافة الى بعض استثمارات اخرى المتبقى منها داخل بارك ستريت بمبلغ يصل قيمته نحو ثلاثمائة مليون",

وتتبع شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات نهجاً استراتيجياً لبناء مشاريع عقارية أخرى كثيرة في المستقبل القريب.

وعلقت الدكتورة أمانى سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي: "يملك العربي الإفريقي الدولي الخبرة والكفاءة التي تجعله الشريك المثالى في مجال تمويل الأنشطة التجارية وله خبرة طويلة في تقديم حلول متكاملة توفر السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار، هذا بالإضافة الي وجود إحدى أذرع المجموعة المتمثلة في شركة العربى الأفريقي للتأجير التمويلى في القيام بدور وكيل الضمان لمثل هذا النوع من الأنشطة ما يعطى للبنك طابع تنافسى في التوسع في تقديم تللك الخدمات المالية المتنوعة لعملائنا."

وصرح أمير غنام، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي الافريقي الدولي: " هذا التمويل لا يعبر فقط عن قدرة البنك العربي الإفريقي الدولي المعتادة علي منح تمويلات ضخمه فقط في قطاع الشركات بل وايضا يعزز قدر البنك علي منح كافة الخدمات المصرفية عن طريق إتاحة خدمات نقاط البيع (POS) في كافة المطاعم بالمول التجاري وأيضاً ماكينات الصراف الآلي بالإضافة لخدمة المرتبات والكروت و لقروض الشخصية لموظفي الشركة واستخدام إحدى أذرع البنك الاستثمارية و هي شركة العربي الإفريقي للتأجير التمويلي كوكيل للضمانات."