تجديد حبس مسجل بتهمة سرقة مواطن بالإكراه في المطرية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:37 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم، بتجديد حبس مسجل خطر 15 يوما ًعلى ذمة التحقيقات بتهمة سرقة هاتف أحد المواطنين بالإكراه وإصابته بجرح قطعي بالجسم بدائرة القسم.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص لمحاولته سرقة أحد المواطنين بالإكراه وإحداث إصابته بالمطرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم كريم بحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفاده تلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعى بالجسم ، بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه ومحاولة سرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فقام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة) ،

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ، واتهمه بالشروع فى سرقته بالإكراه وإحداث إصابته المنوه عنها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



